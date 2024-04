Riforme: La Russa, 'premierato? Avrei preferito Repubblica presidenziale'

Pescara, (Adnkronos) - Il premierato? E' una riforma "meno invasiva di quella che a me sarebbe piaciuta di più. Io avrei scelto una Repubblica presidenziale eleggendo, direttamente il Presidente della Repubblica e mi permetto di rendere omaggio a un grande presidente come Mattarella...

Pescara, (Adnkronos) – Il premierato? E' una riforma "meno invasiva di quella che a me sarebbe piaciuta di più. Io avrei scelto una Repubblica presidenziale eleggendo, direttamente il Presidente della Repubblica e mi permetto di rendere omaggio a un grande presidente come Mattarella, una persona diritta, giusta, con le sue idee non sempre coincidenti che stimo e rispetto". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Bianca Berlinguer alla Conferenza Programmatica di Fdi a Pescara.

Quella che sta andando avanti "è una proposta molto interessante – prosegue -: nessuno tocca i poteri del pPesidente della Repubblica e nessuno mette in discussione il diritto dei cittadini di eleggere il presidente del Consiglio", per questo con il premierato "andiamo incontro all'opposizione".