Europee: domani Schlein nel Lazio

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Domani la segretaria del Pd, Elly Schlein, sarà impegnata in una serie di iniziative elettorali nel Lazio. Alle ore 14.30 a Mentana, caffè con amministratori amministratrici e attivisti Pd della Nomentana Palombarese Paradise Café, in via Moscatelli Antonio 145. Alle ore 15.30 a Monterotondo incontro con lavoratori e imprese Fornace DCB – via di Vallericca 305 (Roma), ScarkNet Company – via T. Edison 19, Tecnoservizi srl- via Bruno Pontecorvo, 1. Alle ore 17.30 Schlein sarà alla sede Cooperativa sociale 'Il Pungiglione' – via San Martino, 21 Monterotondo. Alle ore 18 comizio col candidato sindaco e sindaco Varone alla Passeggiata 'Valerio Nobili' – viale Bruno Buozzi, Monterotondo.