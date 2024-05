Gli scienziati del Baylor College of Medicine, dell’University of Texas Health Science Center e del Texas Epidemic Public Health Institute hanno condotto uno studio sulle acque reflue del Texas.

Virus aviaria nelle fogne in Texas: lo studio

L’obiettivo dei test era monitorare la diffusione dell’influenza aviaria nello Stato. I ricercatori hanno dichiarato di aver trovato il virus H5N1 nelle acque reflue in 9 delle 10 città controllate nel corso di un periodo di due mesi, dal 4 marzo al 25 aprile. Gli autori dello studio, che è stato pubblicato sul sito scientifico MedRxiv, hanno anche notato che non c’era alcuna indicazione di un corrispondente picco di malattie umane nelle città in cui il virus è stato rilevato.

Perché controllare le acque reflue

Gli scienziati americani hanno dichiarato che la riluttanza di alcuni allevatori a denunciare i focolai di influenza aviaria all’interno delle loro mandrie o a consentire i test sui loro dipendenti ha reso difficile tenere il passo con la rapida diffusione del virus. Questa ostilità ha spinto i gli scienziati a controllare le fogne. L’H5N1 appartiene alla famiglia dell’influenza A, come alcuni dei virus che colpiscono durante la stagione influenzale. Questi ultimi però circolano a livelli molto bassi durante i mesi estivi, quindi la presenza di alti livelli di influenza A nelle acque reflue potrebbe essere un indicatore affidabile che qualcosa di insolito sta accadendo in una particolare area.

Le conclusioni

Secondo i ricercatori “l’analisi del genoma delle sequenze riscontrate nelle acque reflue suggerisce l’origine aviaria o bovina dell’H5N1 ma non è stato possibile escludere altre potenziali fonti, in particolare l’uomo”. Attualmente il CDC (Centers for Disease Control and Prevention), il centro controllo malattie degli Stati Uniti, sta monitorando le acque reflue della nazione per diversi agenti patogeni, come l’influenza A e B, la SARS-CoV-2, l’mpox (vaiolo delle scimmie) e il virus respiratorio sinciziale o RSV.