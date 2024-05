Europee: Ronzulli, 'elezioni di midterm non resa conti in maggioranza'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - “Le Europee sono una sorta di elezioni di midterm, un tagliando per il Governo. Non una resa dei conti fra i partiti di maggioranza. L'Esecutivo è saldo e lo rimarrà anche dopo il 9 giugno”. Così in un’intervista a 'La Stam...