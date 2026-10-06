Fuga e inseguimento a Napoli, due giovani percorrono 15 chilometri a folle velocità tra strade cittadine e Tangenziale: il 17enne era anche ricercato dopo l’evasione da un centro minorile.

Una fuga ad alta velocità per le strade di Napoli, durata quasi un’ora e proseguita anche sulla Tangenziale, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Due giovanissimi, di 17 e 18 anni, sono stati fermati dalla polizia dopo circa 15 chilometri di inseguimento, durante i quali avrebbero messo in pericolo automobilisti e operai impegnati nei cantieri notturni.

La fuga dal Centro Direzionale e il pericoloso inseguimento a Napoli

Come riportato da Il Mattino, una fuga durata quasi un’ora e sviluppatasi per circa 15 chilometri ha tenuto impegnati gli agenti della polizia a Napoli. Protagonisti sarebbero stati due giovani, un 17enne e un 18enne originari del rione Sanità, che avrebbero tentato di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine a bordo di una moto.

La fuga pare sia partita dalle strade del Centro Direzionale, trasformandosi rapidamente in una sequenza di manovre rischiose che avrebbe potuto provocare gravi conseguenze.

I due, dopo essersi immessi sulla Tangenziale di Napoli, avrebbero continuato la corsa mettendo in pericolo sia gli automobilisti sia gli operai impegnati nei lavori notturni. Durante l’inseguimento, infatti, più volte si sarebbe sfiorato l’impatto con le persone presenti nei cantieri e con altri veicoli in transito.

Napoli, sfiorata la tragedia durante la fuga: due giovanissimi fermati dalla polizia

La corsa dei due giovani si è conclusa in via Francesco Cilea, al Vomero, dove gli operatori della Squadra Volanti del commissariato San Giovanni-Barra, insieme agli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, sono riusciti a fermarli. Dalle indiscrezione de Il Mattino, il 17enne sarebbe risultato già noto alle forze dell’ordine per una precedente vicenda legata a truffe ai danni di anziani. Il giovane, inoltre, sarebbe risultato evaso da un centro minorile e ricercato. L’intervento si è concluso con l’arresto dei due giovanissimi.