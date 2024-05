In base ai dati emersi di un rapporto a cura di Lancet, nell'arco di 30 anni, dal 1990 al 2022, si è registrato un aumento del 9% dei decessi legati al caldo

Il recente rapporto del The Lancet Countdown in Europa 2024 evidenzia la stretta relazione tra la crisi climatica e quella sanitaria, mettendo in guardia sul rischio di cancellare i progressi ottenuti nel campo della salute pubblica.

Crisi climatica e ambientale, 11% di decessi legati al caldo nel sud Europa

Il documento, pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica Lancet, traccia i progressi e gli impatti dei cambiamenti climatici sul continente europeo.

Secondo i dati emersi dalla seconda edizione del rapporto, dal 1990 al 2022 si è registrato un preoccupante aumento del 9% dei decessi legati al caldo in Europa, con un picco dell’11% nelle regioni meridionali, incluse l’Italia. Inoltre, il numero di giorni di caldo estremo è cresciuto del 41% nel sud Europa nello stesso periodo.

Un altro dato inquietante riguarda l’insicurezza alimentare: nel 2021, ha colpito quasi 60 milioni di persone in Europa, con oltre 11,9 milioni di individui che hanno subito l’impatto diretto di ondate di calore e siccità prolungate.

Crisi climatica e ambientale, le conseguenze in Europa

Gli eventi climatici estremi hanno anche causato ingenti perdite economiche, stimando nel 2022 una perdita di circa 18,7 miliardi di euro in Europa, di cui il 44,2% non era assicurato.

Il rapporto sottolinea l’urgente necessità di politiche volte a ridurre le emissioni di gas serra e ad affrontare i cambiamenti climatici per proteggere la salute delle persone. Rachel Lowe, direttrice del Lancet Countdown in Europa, avverte che il cambiamento climatico sta già danneggiando la vita e la salute delle persone in tutta Europa, con impatti evidenti sulla mortalità, sulle malattie infettive emergenti e sull’insicurezza alimentare e idrica.

The Lancet Countdown, un progetto annuale che monitora gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute, si pone l’obiettivo di informare i governi e le Nazioni Unite sull’urgenza di agire. Il rapporto del 2024 esplora 42 indicatori che evidenziano gli impatti e le opportunità mancate di affrontare la crisi climatica in Europa.