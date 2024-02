Una nuova polemica tra i fan del GF. Questa volta il protagonista è Vittorio Menozzi, ribattezzato “cuor di leone”. Il modello ha fatto una confessione che ha generato un certo caos: non vuole entrare nella polemica del cibo nascosto.

GF: Vittorio fa una confessione che fa discutere

Negli ultimi giorni, al GF è scoppiata una polemica per il cibo nascosto. Beatrice Luzzi, grazie ad una soffiata di Vittorio Menozzi, ha scoperto che alcuni concorrenti nascondono il cibo, tra cui un barattolo di Nutella. La prima ad ammettere le proprie colpe è stata Anita Oliveri: “Sì sono stata anche io. Il concetto di nascondere è una conseguenza che parte dal fatto che le cose vengono mangiate altrimenti io non nascondo i biscotti se so che li ritrovo. Alcune cose mie magari vengono mangiate subito da altri. La Nutella è sua (di Giuseppe?) ci fa quello che vuole”. Beatrice ha replicato: “Stiamo parlando del fatto di potersi permettere di nascondere delle cose qua. Secondo me è questo il concetto, non è la Nutella. Il concetto che qualcuno pensa che ci sono delle cose proprie. Non è che siccome è il compleanno di Giuseppe, allora è sua la roba, è di tutti. Il concetto di nascondere non funziona. Tu lo vuoi tenere per una torta, ci sto, allora lo dici e ci dev’essere il rispetto da parte degli altri di non toccarlo. Se poi per esigenze c’è qualcosa di vostro personale, allora ci scrivete il nome“. Dopo aver alzato questo polverone, Vittorio ha fatto una confessione che sta facendo molto discutere.

GF: la confessione di Vittorio a Greta

Vittorio, parlando con la sua amica speciale Greta Rossetti, ha fatto una confessione che gli è costata il soprannome di “cuor di leone”. Parlando della questione del cibo nascosto, ha ammesso che spera di non essere coinvolto nella dinamica. Non solo, si augura che in puntata non venga mostrato il video in cui lui spiffera tutto a Beatrice. Ciliegina sulla torta? Laddove l’argomento dovesse venir fuori, Menozzi farà scena muta.

I fan del GF contro Vittorio “cuor di leone”

La confessione di Vittorio ha lasciato senza parole i fan. Su X (ex Twitter) fioccano commenti che suonano così: “Vittorio che non vuole comparire nella clip dopo aver detto a Beatrice della Nutella nascosta, lui tira il sasso e poi nasconde la mano ha questo atteggiamento in loop da settembre”, oppure “Vittorio che non vuole apparire nelle clip dopo aver riportato a Bea della nutella nascosta ed essersi impegnato tanto a creare un teatrino di ship fintissima”, o ancora “Prima dice tutto a Beatrice e la scatena, poi però non vuole che si sappia. Ora dice che in puntata se escono cose lui starà zitto. Ma cosa c’è venuto a fare il Grande Fratello?“.