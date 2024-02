Il ritrovamento di Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi è senza ombra di dubbio uno tra i concorrenti più amati di quest’edizione del Grande Fratello attualmente in corso. Il bel modello ha fatto una amara scoperta proprio mentre tutti gli inquilini della casa erano a tavola. Vittorio, infatti, ha trovato un capello all’interno del suo piatto. Il giovane ha quindi preso il capello con le mani e lo ha mostrato alla sua vicina di posto Beatrice Luzzi.

Il capello gate al GF

Anche Beatrice Luzzi ha preso il capello in mano. I due amici hanno quindi cercato di capire a chi potesse appartenere perché, da quanto si è visto, hanno cercato di guardare bene il ritrovamento. Forse dal colore e dalle dimensioni poteva capirsi qualcosa in più? A quanto pare Vittorio e Beatrice non sono riusciti a capirci molto.

Di chi era il capello?

Quello che i fan del Grande Fratello si chiedono è di chi è questo capello nel piatto? Tante le ipotesi che si sono susseguite sul web e soprattutto sui social. I telespettatori hanno anche commentato spiegando che i concorrenti stanno poco attenti a questi dettagli in cucina e sicuramente dovrebbero avere un po’ di cura in più.