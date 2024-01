A distanza di più di quattro mesi dall’inizio del GF, Beatrice Luzzi si prepara all’abbandono. L’attrice ha confidato all’amica Fiordaliso quando scade il suo contratto, rivelando che non intende rinnovarlo.

GF, Beatrice verso l’abbandono: il suo contratto è in scadenza

Giorni difficili al GF per Beatrice Luzzi. Dopo l’ultima puntata, la concorrente si è sentita tradita da uno dei suoi più grandi amici, Vittorio Menozzi. E’ anche per questo che è entrata in crisi e sta pensando di abbandonare il reality. Durante uno sfogo con l’amica Fiordaliso, l’attrice ha ammesso che il suo contratto è in scadenza e intende non rinnovarlo.

GF: quando scade il contratto di Beatrice Luzzi?

Il contratto di Beatrice scade lunedì 29 gennaio 2024. Parlando con Fiordaliso ha ammesso che sta seriamente pensando di non rinnovarlo. Se l’attrice dovesse mantenere questa idea, potrebbe abbandonare il reality già dalla prossima puntata. Ovviamente, la Zia Fiorda le ha consigliato di restare in gioco fino alla fine.

GF: i concorrenti della vecchia guardia dovranno fare una scelta

Molto probabilmente, nella puntata di lunedì 29 gennaio 2024 i concorrenti del GF saranno chiamati a fare una scelta. Stiamo parlando dei gieffini che hanno iniziato il reality a settembre. Restare in gioco fino alla fine o abbandonare alla scadenza del contratto? E’ questo il dilemma.