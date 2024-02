Marco Bellavia sa benissimo cosa significa essere trattati come Beatrice Luzzi al GF. Ecco perché, dopo l’ultima puntata del reality, ha detto la sua sui social, criticando gli autori e lanciando una frecciatina ad Alfonso Signorini.

Marco Bellavia critica il GF e lancia una frecciatina agli autori

Dopo l’ultima puntata del GF, Marco Bellavia è tornato a dire la sua sul programma. Via X (ex Twitter), l’ex Vippone ha criticato il programma, lanciando una frecciatina anche ad Alfonso Signorini. La sua è, chiaramente, una difesa a Beatrice Luzzi.

Le parole di Marco Bellavia

Marco ha dichiarato:

“Credo proprio che al Grande Fratello ci sia differenza astrale tra personalità, intelligenza, presenza mentale e strategia di Beatrice Luzzi e il resto del cast. Quindi tutti autori, conduzione, opinionista spingono in direzione opposta alla queen altrimenti: ‘Abbiamo sbagliato cast 2?'”.

GF: i fan si schierano con Marco Bellavia

Il ragionamento di Bellavia non fa una piega, tanto che i fan del GF si sono detti d’accordo con lui. Tra i tanti commenti al post si legge: “Lo credo anch’io. Dar ragione a Beatrice Luzzi significherebbe ammettere di aver sbagliato il cast per la seconda volta. Questa volta però il caso è più allarmante: bullismo televisivo ai danni di una donna che ha smascherato le loro colpe“, oppure “E’ chiara la loro strategia, ma non ha senso. Ormai gli errori sono palesi, da mesi. Sarebbe meglio ammetterli ed uscirne puliti e con dignità. Beatrice ha un consenso tra il 60% ed il 70% (considerando anche i voti dati ai suoi amici): il programma ne uscirà malissimo“.