Marco Bellavia: “Le persone ti isolano quando non puoi essere d’aiuto”

Marco Bellavia, dopo l'abbandono del GF Vip, si racconta a cuore aperto: dagli esordi nel mondo dello spettacolo ad oggi.

Dopo l’abbandono del GF Vip, Marco Bellavia ha fatto un resoconto della sua vita. Dai tempi di Bim Bum Bam al reality più spiato d’Italia, passando per la love story con Paola Barale: l’ex Vippone si è completamente messo a nudo.

Marco Bellavia: la sua forza è il figlio Filippo

Intervistato dal settimanale Chi, Marco Bellavia ha parlato della sua vita, sia privata che professionale. Quanto accaduto al GF Vip l’ha destabilizzato, ma gli ha fatto capire di essere ancora molto amato dal grande pubblico. La sua forza più grande è il figlio Filippo, avuto dall’ex compagna Elena Travaglia. Ha ammesso:

“Le persone ti isolano quando non puoi essere d’aiuto… mio figlio è un punto di riferimento in questo percorso di vita che è come un puzzle che ha il suo volto”.

Il punto debole di Marco Bellavia

Bellavia ha confessato che il suo punto debole, soprattutto nel mondo del lavoro, è stata la sensibilità. Anche nell’avventura al GF Vip, questo suo aspetto caratteriale l’ha influenzato parecchio. Ha dichiarato:

“Il mio punto debole nel lavoro è stata la sensibilità e io mi sono difeso sorridendo e cercando di mantenere un distacco, mi paravo dietro a questo muro per nascondere le mie debolezze. Ma poi, quando mi sentivo penalizzato o messo da parte, reagivo in modo aggressivo. A Mediaset, ai tempi, ho litigato con tutti, persino con i dirigenti: giocavamo a calcio insieme e a volte ci si scontrava durante le partite”.

Dalla love story con Paola Barale al GF Vip

Ai tempi di Bim Bum Bam, Marco ha avuto una relazione con Paola Barale. Ha raccontato:

“Lei lavorava a ‘La ruota della fortuna’, io a ‘Bim bum bam’. Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così. Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti”.

Senza giri di parole, Bellavia ha ammesso che all’epoca ha “fatto disastri” perché è stato facile “montarsi la testa“.

Ha rivelato:

“Prima di ‘Love me Licia’ non mi conosceva nessuno, dopo avevo 500 ragazzine sotto casa. Eravamo famosi come Eros Ramazzotti, come Gianni Morandi”.

In conclusione, Marco ha parlato dell’esperienza al GF Vip. E’ entrato in casa sperando di parlare dei disagi psicologici, ma non pensava di doverli provare sulla sua pelle. Ha dichiarato: