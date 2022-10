GF Vip: il messaggio di Ginevra Lamborghini a Marco Bellavia

Ginevra Lamborghini ha svelato ai suoi fan di aver scritto un messaggio a Marco Bellavia dopo quanto accaduto al GF Vip.

Dopo la sua squalifica dal GF Vip a causa delle sue parole su Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini ha fatto sapere ai suoi fan di aver scritto un messaggio al suo ex compagno d’avventura.

Ginevra Lamborghini: il messaggio a Bellavia

Come sua madre Luisa Peterlongo anche Ginevra Lamborghini ha deciso di scrivere un messaggio a Marco Bellavia e lo ha fatto sapere ai suoi fan sui social rispondendo ad alcune stories. Ginevra ha anche specificato che per il momento Bellavia non le avrebbe risposto e che lei spera di poter avere con lui un chiarimento faccia a faccia.

“Se gli ho scritto? Assolutamente sì! Non vi nego che in questi giorni ho cercato di contattare Marco Bellavia.

Però non ho ancora ricevuto risposta ma è del tutto comprensibile. La mia speranza è quella di poterlo incontrare dal vivo. Di potergli parlare, poterlo abbracciare e cercare di superare insieme questo brutto momento che lui sta attraversando. Perché io gli sono vicina. Quindi assolutamente mi andava di scrivergli”, ha precisato. L’ex concorrente del GF Vip le offrirà questa possibilità?

Ginevra e le minacce di morte

Dopo la sua squalifica e il putiferio avvenuto sui social Ginevra Lamborghini ha fatto sapere di aver ricevuto insulti e minacce di morte (sia indirizzate a lei che ai membri della sua famiglia).

L’ereditiera si è pubblicamente sfogata per la gogna a cui si è trovata a dover far fronte e ha voluto scusarsi ufficialmente con i suoi fan e Marco Bellavia per il suo comportamento. Sua madre Luisa, nei giorni scorsi, ha scritto alcuni messaggi in sua difesa.