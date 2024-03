Ancora una gaffe al GF da parte di Perla Vatiero. Questa volta, la concorrente ha tirato in ballo la “foca” e Beatrice Luzzi non ha resistito alla tentazione di prenderla in giro.

GF, Perla e la gaffe sulla “foca”: la reazione di Beatrice

Pur essendo laureata, Perla Vatiero ha una padronanza imbarazzante della lingua italiana. Nelle ultime ore, la concorrente ha commesso l’ennesima gaffe e Beatrice Luzzi, da brava maestrina, non è riuscita a rimanere in silenzio. L’ex volto di Temptation Island, riferendosi alla sua voracità alimentare, ha parlato di “foca“.

GF: Perla non resiste alla “foca”

Chiacchierando con Beatrice, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, Perla ha esclamato:

“Ho mangiato troppo, mi sono proprio fatta prendere dalla foca…”.

La Luzzi, ridendo, ha replicato:

“Sì, foca? Chi è la foca? ‘Dalla foga’!“

GF: Perla non comprende la gaffe

La Vatiero non ha compreso la gaffe e, davanti all’ammonimento di Beatrice, ha risposto:

“Per dire, dalla voglia, accanita di mangiare…”.

La Luzzi, disarmata, ha aggiunto: “Dalla foca?“. I concorrenti del GF che hanno assistito alla scena non hanno potuto fare altro che scoppiare a ridere. L’ennesima gaffe di Perla è diventata virale e i social si sono riempiti di commenti ironici: “Bea e Sergio si chiedono se queste siamo davvero andate a scuola”, oppure “La distruzione dell’italiano”, o ancora “Oddio l’ho ascoltato 50 volte e sto morendo dal ridere“.