"Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma" afferma Mirko lasciando Perla

Continua il dramma amoroso tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Ieri sera l’ex concorrente, durante la puntata in diretta del Grande Fratello, avrebbe lasciato la fidanzata con cui si era appena ritrovato.

Le dure parole di Mirko

Da giorni Mirko era preoccupato che Perla si stesse avvicinando ad Alessio. Ieri non ce l’ha più fatta, è entrato in studio e ha detto: “Sono contento che si ride ma per me non c’è niente da ridere. Ho visto tante clip e comportamenti. I miei dubbi oggi hanno conferma. Alle 2 di notte, senza microfono, si fanno certi discorsi? A me dispiace, sono molto deluso perché ha fatto capire molto di più di quello che lei crede”.

Perla non ci sta e replica: “Quali comportamenti?”. “

“Quelli che abbiamo visto. Se volevi togliermi dei dubbi così non lo hai fatto”, risponde Mirko. “La nostra vita non è in pausa, quello che fai sono risposte. Io parlo di dubbi su questa situazione, e tu mi avevi rassicurato.”

“A me infatti non piace Alessio”, prova a rassicurarlo lei.

Ma Mirko non ha dubbi: “Non ho altro da aggiungere. Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma.”

Le urla di Perla

Perla scoppia a piangere e, durante il fuorionda, si sentono distintamente le sue urla, pur non riuscendo a distinguersi le sue parole. Che la coppia sia scoppiata di nuovo?