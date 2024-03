Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi e Simona Tagli sono state accusate di essersi accordate sulle nomination. E’ davvero questa la realtà dei fatti? La risposta sta proprio nell’ultima puntata del GF.

Prima dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi e Simona Tagli si sono confrontate più volte sulle persone da mandare in nomination. L’attrice ha candidamente ammesso che la sua scelta, laddove Anita Olivieri fosse uscita indenne dal televoto, sarebbe ricaduta su di lei. In alternativa, avrebbe potuto nominare Greta Rossetti. Simona si è detta d’accordo con lei, motivo per cui le due sono state accusate di aver violato il regolamento.

GF: le nomination di Beatrice e Simona

Beatrice e Simona si sono davvero accordate sulle nomination? La risposta ci arriva dall’ultima puntata del GF. La Tagli ha votato Greta, dando questa motivazione: “Mi ha annoiato questo gioco sexy e vittimistico. Esistono altre armi per poter sedurre“. C’è da dire che la Rossetti ha ricambiato il voto: “Ha una facilità a giudicare le persone fuori dal normale“. La Luzzi, invece, ha nominato Grecia Colmenares: “Non posso non essere coerente, anche se mi dispiace di averle detto una certa parola“.

Alla luce delle nomination fatte da Beatrice e Simona nell’ultima puntata del GF, l’accusa di essersi accordate, e di conseguenza di aver violato il regolamento, decade. Al televoto per l’eliminazione sono andati: Anita, Simona, Federico, Grecia, Greta e Letizia.