Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha messo i concorrenti spalle al muro sul loro continuo parlare in codice. Appena i riflettori si sono spenti, Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone sono tornati ad esprimersi ‘a gesti’.

GF: Sergio e Alessio tornano a parlare in codice nella notte

Al termine dell’ultima puntata del GF, Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone sono tornati a parlare in codice. A nulla sono valsi gli ammonimenti di Alfonso Signorini durante la diretta. I due, seduti al tavolo, hanno iniziato ad esprimersi in modo criptico, aggiungendo un nuovo elemento al loro ‘alfabeto’ segreto.

GF: Sergio e Alessio battono i piedi

Sergio e Alessio stavano parlando della puntata del GF appena finita. “Chiaramente, usando nomi e cognomi e motivi…“, ha esclamato Ottavi iniziando a battere i piedi. A questo punto, i due si sono guardati e sono scoppiati a ridere.

GF: cosa si sono detti in codice Sergio e Alessio?

Cosa si sono detti in codice Sergio e Alessio? Secondo i fan del GF, i due stavano parlando di Anita Olivieri e Perla Vatiero. Ovviamente, non abbiamo una conferma che questa sia la realtà dei fatti. Non essendoci la diretta notturna, non sappiamo come i concorrenti si siano accordati su questo nuovo alfabeto.