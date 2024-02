Tra i fan del GF è scoppiato un altro bestemmia gate. Questa volta al centro della scena c’è uno degli ultimi entrati, ossia Alessio Falsone. Il ragazzo ha davvero bestemmiato? Il video lascia poco spazio ai dubbi.

GF: Alessio Falsone ha bestemmiato?

Sui social è diventato virale un video che vede come protagonista Alessio Falsone, concorrente del GF. Secondo alcuni fan, il ragazzo ha bestemmiato. E’ davvero questa la realtà? Il filmato immortala il concorrente mentre è in giardino con Sergio D’Ottavi.

Il video non lascia spazio ai dubbi

Mentre parla con Sergio, Alessio sta per cadere dal pouf. Secondo i fan, proprio in questo momento avrebbe bestemmiato. Eppure, ascoltando bene l’audio, l’imprecazione non si percepisce. E’ assai probabile, quindi, che i telespettatori abbiano preso un abbaglio.

GF: Alessio Falsone non ha bestemmiato

Anche se i fan del GF credono che Alessio abbia bestemmiato, dall’audio non si sente alcun tipo di imprecazione. Probabilmente Falsone si è lasciato scappare una parolaccia, ma non sembra esserci dell’altro. Poi, considerando che altri concorrenti hanno già commesso il medesimo scivolone e sono ancora in gioco, ci sentiamo di ipotizzare che la bestemmia non sia più motivo di esclusione definitiva dal reality.