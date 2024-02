Durante l’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini si è visto costretto a rimproverare Alessio Falsone. Il ragazzo, entrato in gioco da una manciata di giorni, si è rivolto in malo modo a Simona Tagli, dimenticando che potrebbe avere l’età di sua madre.

GF: Alfonso Signorini rimprovera Alessio Falsone

L’ultima puntata del GF ha visto il branco prendersela con Simona Tagli. La showgirl, pur avendo modi poco carini, forse anche troppo schietti e a tratti principeschi, è stata trattata nel peggiore dei modi, specialmente da Alessio Falsone. Alfonso Signorini non ha potuto fare altro che intervenire: “Abbassa i toni, parli con una signora“.

Signorini ammonisce Falsone: troppa aggressività con una signora

Pur essendo entrati al GF nello stesso giorno, Alessio Falsone e Simona Tagli non sono riusciti a stringere un bel legame. Lei l’ha scambiato per un cameriere e lui non è rimasto in silenzio. Durante l’ultima diretta, però, il ragazzo ha utilizzato toni davvero esagerati, tanto che Signorini ha dovuto rimetterlo al suo posto. Ad un certo punto, Alfonso ha tuonato:

“Scusa Alessio, puoi parlare abbassando un po’ i toni? Davanti a te c’è una signora e quindi bisogna portare rispetto. Vedi di avere dei toni, usa dei toni rispettosi”.

GF: Alessio Falsone si scusa con Signorini e Simona

Alessio Falsone ha provato a giustificarsi, poi, messo spalle al muro da Signorini, non ha potuto fare altro che chiedere scusa sia ad Alfonso che a Simona. Probabilmente, il ragazzo non ha capito che si può rispondere anche ferocemente, ma sempre avendo rispetto per l’altro.