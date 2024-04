Ue: Urso, 'Draghi ha chiesto quel che Meloni ha preteso da primo giorno'

Pescara, 27 apr. (Adnkronos) - "Mario Draghi ha chiesto all'Europa quello che Giorgia Meloni, sin dal primo giorno della nostra legislatura, ha chiesto di fare e su cui ha indirizzato il governo italiano. Per questo ovviamente ne siamo, come dire, compiaciuti perché evidentemente le...

Pescara, 27 apr. (Adnkronos) – "Mario Draghi ha chiesto all'Europa quello che Giorgia Meloni, sin dal primo giorno della nostra legislatura, ha chiesto di fare e su cui ha indirizzato il governo italiano. Per questo ovviamente ne siamo, come dire, compiaciuti perché evidentemente le nostre ragioni, la nostra politica, stanno diventando le ragioni e la politica della nostra Europa". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, in un punto stampa a margine della conferenza programmatica di Fdi a Pescara, commentando il piano sulla concorrenza europea che l'ex premier e numero uno della Bce presenterà a luglio.