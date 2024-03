Nel corso dell’ultima puntata del GF, Anita Olivieri ha perso al televoto. La ragazza ha discusso soprattutto con Beatrice Luzzi e, supportata da quasi tutti i suoi compagni d’avventura, ha provato a scagliarsi contro di lei.

GF: Anita perde al televoto e si scaglia contro Beatrice

Anita Olivieri ha perso al televoto con Simona Tagli. Considerando che l’ex showgirl è entrata al GF da pochissimo, il risultato della nomination avrebbe dovuto farla ragionare. Invece, la concorrente si è scagliata contro Beatrice Luzzi. Tutto è nato quando Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui l’attrice ha espresso il suo pensiero sulla fine dell’amicizia tra Giuseppe Garibaldi e Anita: “Cattivissima e feroce, l’ha stritolato e poi buttato. È una strega“.

GF: Anita contro Beatrice e viceversa

“A differenza di Beatrice, ho fatto un percorso su di me e l’ho vinto. Lei non si auto analizza, ti consiglio uno psicologo. Giuseppe sa che stavo male per colpa di Beatrice, stavo per uscire per colpa sua. Ora andavamo d’accordo, non ho più parlato di lei. Ma il pubblico continua a mettermi in mezzo, grazie“, ha tuonato Anita prima di scoprire l’esito del televoto. Beatrice ha replicato:

“Purtroppo dall’inizio del nostro percorso ho preso tanti insulti e offese. Questa è la prima volta che dico ciò che penso su Anita, sono rimasta sempre al mio posto. Ho fatto un passo indietro quando vidi che lei voleva questo controllo su Giuseppe, la responsabilità fu sua. Sono rimasta neutra, quando vedi Giuseppe che torna malconcio, bisognoso di cure, e lei si rende conto che ora deve fare il suo percorso e lo butta. Trovo che sia un comportamento ingeneroso. Poi, ho nominato Edoardo (il fidanzato di Anita, ndr) perché lei non fa mai parlare nessuno, spero che riesca ad avere pazienza per confrontarsi con lei”.

GF: Beatrice demolisce Anita

Il ragionamento di Beatrice, ad essere onesti, non è così cattivo come Anita ha provato a far credere. Dopo lo scontro in diretta, le due hanno continuato a battibeccare e la Olivieri è finita in lacrime. Parlando con Rosy Chin ha ammesso: “Non ci riesco, mi ha detto di tutto, ha messo in mezzo Edo. È disumana, usa armi che non esistono. Mi deve far sentire uno schifo a tutti i costi“. La Luzzi, stanca di sentirsi definire disumana, l’ha demolita tirando in ballo il risultato del televoto:

“Hai parlato male di me per mesi, non puoi fare adesso la santarellina. Il pubblico ti ha parlato, evidentemente qualcosa di male hai fatto. (…) Parlano i risultati, ha perso con Simona (Tagli, ndr) Ora facciamo il pianto, dai. Che c’entra che sono in finale? Io sono sempre me stessa. Adesso ti sta anche simpatico Federico perché sei in nomination. Io non mi faccio fare i massaggi da nessuno e non sono neanche fidanzata”.