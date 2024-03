GF: Anita Olivieri in crisi per Alessio Falsone

Come aveva previsto Alfonso Signorini nell’ultima puntata del GF, Anita Olivieri è entrata in crisi per Alessio Falsone. La ragazza ha candidamente ammesso di essere molto presa dal coinquilino e di non riuscire più a garantire fedeltà al fidanzato.

Dopo l’ultima puntata del GF, Anita Olivieri è uscita allo scoperto. Parlando con Massimiliano Varrese e Rosy Chin ha confessato che Alessio Falsone la mette in crisi. In quasi sei mesi di programma, è l’unico ragazzo che è riuscito a farle mettere in dubbio la relazione con il fidanzato Edoardo. Ha esordito:

Anita, continuando a parlare di Alessio, ha proseguito:

“Sono in imbarazzo e mi rode troppo perché di solito sono io che faccio così e che sono nella sua posizione. Quando mi piace qualcuno faccio così, martello e non smetto, metto in difficoltà. Mentre con lui è il contrario, mi massacra. Poi vuoi o non vuoi io sono sei mesi che sono qui dentro che non ho mai ceduto. Poi con Edo la situazione è quella che è, io prima di entrare non ero fidanzata. Ci sono stata insieme dieci anni, ma eravamo in pausa ora. Non gli ho promesso nulla. Quindi se voglio io posso fare quello che voglio. Il punto è che lui mi mette in difficoltà e non so ancora quanto dovrò stare qui dentro. Gli altri non mi interessavano. A me una volta che mi prendi di testa è complicato gestirla. Lui mi martella e mi ha preso. Non mi interessa del fisico, a me interessa la testa. Per me ora è un incubo. Mi ha preso alla testa. Lui mi mette in difficoltà proprio e va oltre. Lui è un paragnosta di livelli alti. Eppure quando è entrato l’ho massacrato e ho detto di tutto. Rosy invece subito ha detto che era il mio tipo. Con Edo ero stata sincera, gli avevo detto ‘quando uscirò vedremo’. Ora sono in crisi, quando lui mi parla io non so che fare. Non vorrei essere nei miei panni”.