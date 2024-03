Il GF sta per chiudere i battenti e i concorrenti della vecchia guardia sono arrivati ai ferri corti. Nell’ultima puntata, Paolo Masella ha dato segni di vita e si è scagliato contro Massimiliano Varrese. A stupire è stato Alfonso Siignorini che, per proteggere la sua squadra, ha censurato il macellaio.

GF, Paolo contro Varrese: Signorini lo censura

Durante l’ultima puntata del GF, Paolo Masella si è scagliato contro Massimiliano Varrese per proteggere la pseudo-fidanzata Letizia Petris. Il macellaio, che forse non ha capito che la compagna è in grado di difendersi da sola, è sceso in campo e si è beccato la censura di Alfonso Signorini.

GF: cosa ha detto Paolo a Varrese?

Paolo, scagliandosi contro Varrese per l’affondo a Letizia, ha tuonato:

“Ringrazia che sei stato tutelato altrimenti avresti fatto un’altra brutta figura, come quella fatta con Beatrice”.

Masella si riferisce alla tutela che i telespettatori hanno denunciato per mesi, ma che la squadra del GF ha ignorato. A quanto pare, se anche i concorrenti ne sono al corrente, i fan del reality non hanno inventato nulla.

GF: Signorini censura lo scontro Paolo – Varrese

Alfonso Signorini, preso in contropiede dalle parole di Paolo contro Varrese, non ha potuto fare altro che censurare la scena. Il conduttore del GF ha messo fine alla lite con una frase classica: “Basta così che dobbiamo andare avanti con il programma“.