Paolo Masella, concorrente Nip del Grande Fratello, è finito nuovamente al centro dell’attenzione. Dopo aver commesso diversi scivoloni che hanno fatto infuriare i fan, il geffino è ‘attenzionato’ per un altro motivo: sembra che il suo lavoro vero non sia il macellaio.

Grande Fratello: Paolo Masella ha mentito sul lavoro

In pochi giorni di permanenza al Grande Fratello 2023, Paolo Masella ha già fatto discutere più volte. Prima per le sue parole da ignorante su Napoli, poi per la frase poco felice rivolta ad Alex Schwazer. Nelle ultime ore, il ragazzo, che si è presentato ad Alfonso Signorini come macellaio, è finito al centro dell’attenzione per un altro motivo. Sembra che il suo lavoro non sia quello dichiarato, ma un altro.

Che lavoro fa davvero Paolo Masella?

Stando ad una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano, Paolo ha mentito sul lavoro. Si legge:

“Paolo il macellaio è conosciuto, fa il modello“.

Masella, se la segnalazione corrispondesse a verità, farebbe il modello e non il macellaio. Non si esclude, però, che il gieffino abbia un doppio lavoro.

Grande Fratello: Paolo ha mentito anche sui social

Non solo sul lavoro, sembra che Paolo abbia mentito anche sui social. Il ragazzo ha dichiarato di non avere alcun profilo, mentre sulla segnalazione arrivata a Deianira si legge:

“Aveva Instagram un mese fa e poi il profilo è sparito“.

Possibile che Masella abbia cancellato i social dopo la conferma della sua partecipazione al Grande Fratello? Al momento non è dato saperlo, ma ricordiamo che le bugie hanno le gambe corte.