L’esercito di Israele non ferma la sua marcia nella Striscia di Gaza e bombarda ancora uno dei suoi obiettivi principali, il campo profughi di Nuseirat. Secondo le ultime informazioni che sono giunte dal Medio Oriente, l’Idf avrebbe sferrato un letale raid su una scuola che ospitava sfollati proprio in quell’area.

Gaza, raid di Israele su una scuola: 4 morti

Come quasi sempre è accaduto in questi mesi, a far sapere quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, è stata l’agenzia palestinese ‘Wafa‘, che gestisce molte delle informazioni, lato palestinese, sulla questione mediorientale. L’apertura odierna dell’agenzia di stampa racconta del raid notturno di Israele sul campo profughi di Nuseirat: “L’attacco all’alba alla scuola al-Jaouni ha fatto seguito a una serie di attacchi aerei e di artiglieria notturni da parte delle forze israeliane su case residenziali e rifugi da nord a sud di Gaza”.

Gaza, raid di Israele su una scuola: il disastro

Le conseguenze di questo ennesimo raid israeliano su quell’area sono state, ancora una volta, devastanti. Secondo quanto appreso, infatti, sarebbero almeno 4 i palestinesi che sono morti nei bombardamenti notturni. La ‘Wafa’ ha comunicato che, oltre ai 4 decessi, ci sono stati anche altri feriti, il cui numero non è però stato specificato.