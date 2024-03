Nella Striscia di Gaza non si arrestano i bombardamenti. Nelle scorse ore, l’Idf ha portato a termine un nuovo tremendo attacco sul campo profughi di Nuseirat.

Israele-Hamas, morti campo profughi Nuseirat: l’attacco

A dare la notizia per prima è stata l’agenzia di stampa palestinese ‘Wafa‘ che ha spiegato come Israele abbia attaccato nel corso della notte il campo profughi di Nuseirat, sito nel sud di Gaza. Secondo quanto si apprende, le vittime di quest’ultimo raid sarebbero 12, al momento non sono state rese note le loro generalità. Si tratta dell’ennesimo attacco israeliano alla Striscia di Gaza e al campo profughi in questione, già colpito diverse volte negli scorsi 4 mesi di guerra.

Israele-Hamas, morti campo profughi Nuseirat: Ramallah

E non solo Nuseirat. Israele ha colpito nella notte anche il campo profughi di Ramallah, in Cisgiordania. L’Idf ha fatto irruzione nel campo profughi situato a Am’ari e ha sparato contro la folla uccidendo, tra gli altri, il sedicenne Mustafa Abu Shalbak. Il giovane è stato colpito da proiettili al collo e al petto: per lui non c’è stato nulla da fare.