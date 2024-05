Mo: Fifa, 'richiesta di espellere Israele non sarà messa ai voti durante Congresso'

Mo: Fifa, 'richiesta di espellere Israele non sarà messa ai voti ...

Bangkok, 17 mag. (Adnkronos) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha stabilito che la richiesta della Federcalcio palestinese di espellere Israele dall'associazione non sarà messa ai voti durante il Congresso della Fifa che si terrà in Tailandia. La mozione sarà invece sottoposta a un comitato di esperti che invierà le sue raccomandazioni in merito alla Fifa entro il 20 luglio.

La Federcalcio palestinese sostiene che la squadra nazionale e i club israeliani dovrebbero essere penalizzati poiché il paese ha violato il diritto internazionale con l'occupazione dei territori palestinesi e per aver consentito alle squadre israeliane situate nelle aree occupate di competere nel campionato nazionale israeliano.

Sostiene inoltre che, consentendo il razzismo e la discriminazione nelle aree sotto la giurisdizione della Federcalcio palestinese ed essendo complice delle offensive militari a Gaza, la Federcalcio israeliana ha violato gli statuti della Fifa. La Confederazione asiatica di calcio ha sostenuto la richiesta della Palestina di sanzioni contro Israele.