Ritrovo a Roma per onorare le vittime degli attacchi del 2023 e del 1982, con interventi di leader ebrei e politici.

Il Tempio Maggiore della Capitale ha ospitato il 6 ottobre 2026 una cerimonia di commemorazione per le vittime degli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele e dell’attentato alla sinagoga del 9 ottobre 1982 a Roma.

La presenza di rappresentanti religiosi, diplomatici e politici ha sottolineato la rilevanza dell’evento per la memoria collettiva e per le politiche di contrasto all’antisemitismo.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026.

Perché la cerimonia è stata convocata

La commemorazione ha voluto intrecciare il ricordo di due eventi distinti ma connessi nella percezione pubblica: l’onda di attacchi che il 7 ottobre 2023 ha colpito Israele e l’attentato del 9 ottobre 1982, in cui perse la vita il bambino Stefano Gaj Tachè.

I promotori hanno evidenziato il ruolo della memoria nel preservare la verità storica e nel contrastare la diffusione di odio e negazionismo.

Il rito è iniziato con un minuto di silenzio osservato in contemporanea da tutte le 21 comunità ebraiche italiane e si è concluso con l’esecuzione degli inni nazionale italiano e dello Stato d’Israele, gesto interpretato come segno di solidarietà internazionale e unità civile.

Interventi religiosi e diplomatici

Tra i relatori, la presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) Livia Ottolenghi ha richiamato le nuove forme di odio che colpiscono le comunità e ha invitato i giovani ebrei «a vivere a testa alta, fieri della nostra storia». Il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni ha segnalato un cambiamento nella percezione pubblica degli ebrei, definendolo un «mutamento epocale» che ha trasformato il ruolo sociale dalla sola condizione di vittime a quello di soggetti spesso accusati di complicità presunta.

L’ambasciatore di Israele in Italia Jonathan Peled ha ribadito il sostegno diplomatico e ha richiamato la necessità di preservare il patrimonio documentale contro il negazionismo. Peled ha citato parole attribuite al presidente israeliano Isaac Herzog definendo il 7 ottobre come «il giorno in cui l’anima di Israele è stata lacerata», e ha messo in guardia contro tentativi di relativizzare i fatti.

Presenze istituzionali e messaggi politici

La cerimonia ha visto la partecipazione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana che ha pregato per le vittime, e del generale Pasquale Angelosanto, coordinatore nazionale nella lotta contro l’antisemitismo, che ha ricordato l’impegno delle forze dell’ordine. Alla manifestazione hanno partecipato esponenti politici trasversali, tra cui Lucio Malan di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, Maurizio Gasparri, Maria Elena Boschi, Ivan Scalfarotto, Graziano Delrio, Piero Fassino, Maria Stella Gelmini e Roberta Angelilli.

La presenza del prefetto di Roma Lamberto Giannini e del questore Roberto Massucci è stata segnalata come elemento di garanzia per la sicurezza della cerimonia e come testimonianza dell’attenzione delle istituzioni locali alla tutela delle comunità.

Voci della comunità: ricordo e avvertimenti

Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, ha invitato a non cedere alla paura e ha denunciato il rischio che la graduale relativizzazione dei fatti possa cancellare la realtà delle vittime. Gadiel Gaj Tachè, fratello del bambino Stefano, ha ricordato la perdita personale e ha chiesto che la memoria del fratello serva a contrastare l’odio e a promuovere il rispetto reciproco.

Gli interventi hanno sottolineato come l’antisemitismo contemporaneo si manifesti anche attraverso l’ostilità verso i segni identitari come la kippà o la Stella di Davide, e hanno chiamato l’intera società a sostenere misure di educazione e solidarietà volte a proteggere la libertà di manifestare la propria identità religiosa.

Documentazione, memoria e richieste

Nel corso della cerimonia è stato ribadito l’appello a costruire un patrimonio di documentazione che contrasti il negazionismo e preservi la verità storica sugli eventi ricordati. Gli organizzatori hanno chiesto alle istituzioni di mantenere alta l’attenzione sul tema e di tradurre il ricordo in azioni concrete per la sicurezza e la coesione sociale.

All’uscita dal Tempio Maggiore, i partecipanti hanno rinnovato l’impegno a mantenere viva la memoria delle vittime e a vigilare contro ogni forma di discriminazione e di violenza, lasciando aperta la discussione pubblica sulla tutela delle comunità e sulla prevenzione dell’odio.