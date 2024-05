Bce: Schnabel, appropriato taglio tassi giugno ma a luglio sarebbe ingiustificato**

Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - Guardando "ai dati in arrivo e alle nuove proiezioni dello staff dell’Eurosistema, a giugno potrebbe essere appropriato un taglio dei tassi. Ma il percorso oltre giugno è molto più incerto. Sulla base dei dati attuali, un taglio dei tassi a lugl...

Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – Guardando "ai dati in arrivo e alle nuove proiezioni dello staff dell’Eurosistema, a giugno potrebbe essere appropriato un taglio dei tassi. Ma il percorso oltre giugno è molto più incerto. Sulla base dei dati attuali, un taglio dei tassi a luglio non sembra giustificato. Dovremmo seguire un approccio cauto". Lo afferma in un'intervista al Nikkei l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, sottolineando la necessita di prudenza alla luce del persistere di fenomeni inflattivi. "Gli ultimi dati confermano che l’ultimo miglio della disinflazione è il più difficile", spiega, è un processo che "si sta rivelando piuttosto irregolare" con ricadute di secondo livello che "si stanno rivelando più durature". "Dopo tanti anni di inflazione molto elevata e con rischi di inflazione ancora orientati al rialzo, accelerare" sulla strada dei tagli "comporterebbe il rischio di un allentamento prematuro" della politica monetaria.

"E' troppo presto per dire cosa accadrà e non possiamo impegnarci preventivamente su un particolare percorso", osserva.