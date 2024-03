Beatrice Luzzi continua ad avere il dente avvelenato nei confronti di Cesara Buonamici. L’attrice ha asfaltato l’opinionista del GF e la regia si è vista costretta ad intervenire.

GF, Beatrice asfalta Cesara: interviene la regia

Fin dall’inizio della sua avventura al GF, Beatrice Luzzi non ha ricevuto troppa solidarietà da Cesara Buonamici. A distanza di sei mesi dal debutto, l’attrice si è detta ancora una volta delusa dall’opinionista. La Regina di Cuori l’ha letteralmente asfaltata e la regia si è vista costretta ad intervenire.

GF: cosa ha detto Beatrice su Cesara?

Parlando in veranda con Letizia Petris e Paolo Masella, Beatrice ha tuonato:

“La cosa che mi ha fatto impressione è che non sia stata ripresa in studio. Nonostante io l’appello l’abbia fatto lì per lì. Una Cesara, con il suo viso…”.

La regia del GF è immediatamente intervenuta, censurando il discorso della Luzzi.

GF: la regia censura Beatrice su Cesara

Beatrice non stava dicendo nulla di sconvolgente su Cesara, eppure la regia del GF ha voluto comunque tutelare l’opinionista. Come mai questa scelta? Molto probabilmente per evitare che la faccenda diventi più grande di ciò che è. Cosa accadrà nella prossima puntata? Siamo pronti a scommettere che Luzzi e Buonamici avranno un altro battibecco.