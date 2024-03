Nel corso dell’ultima puntata del GF, Cesara Buonamici ha attaccato ingiustamente Beatrice Luzzi. Quest’ultima, all’indomani della diretta, ha fatto un’analisi lucida della situazione e ha demolito l’opinionista del reality.

GF: Beatrice Luzzi demolisce Cesara Buonamici

Durante l’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi è stata nuovamente attaccata da Cesara Buonamici. Fin dall’inizio del reality, l’opinionista si è quasi sempre schierata contro l’attrice. Il motivo? Probabilmente, il fatto che la gieffina abbia una buona dialettica e sia una persona forte ha spinto il mezzo busto del Tg ad avere qualche pregiudizio nei suoi confronti. Come sempre, all’indomani della diretta, Beatrice ha fatto un’analisi lucida della situazione e ha demolito Cesara.

GF: cosa ha detto Cesara a Beatrice?

Cesara, durante l’ultima diretta del GF, ha attaccato Beatrice per le parole che l’attrice ha riservato ad Anita Olivieri. La Buonamici ha dichiarato:

“Sto molto male per le lacrime di Anita e di Perla. Anita è stata trattata male da Beatrice per quella serie di parole. Beatrice è una donna molto intelligente e in gamba, ma in questa fase in cui è già finalista dovrebbe avere un approccio più benevolo, non c’è di dire ad una ragazza che potrebbe essere sua figlia certe cose, non capisco perché ti devi accanire contro Anita che in tutto questo percorso ti ha tenuto testa benché abbia certamente per motivi di età e di esperienza meno strumenti dei tuoi, io sinceramente non ti capisco”.

Beatrice ha prontamente replicato:

“Io non vorrei fare l’elenco delle cose che mi ha detto lei, perché il pubblico lo conosce molto bene. Forse tu l’hai dimenticato. Se non l’hai scordato allora è comprensibile quello che ho detto io. Il pubblico sa che per mesi lei me ne ha dette tante. ha iniziato con il fatto che i miei figli si dovevano vergognare, che ero cattiva e manipolavo. Hai fatto un discorso abbastanza importante ed è bene che io possa rispondere. Tu parli di età e madre e figlia. Io sono stata presa come bersaglio come mamma. Se poi essendo più grande non posso rispondere, tanto vale che non mi mettiate qui. Io non mi sono mai accanita su Anita e semmai è il contrario“.

GF: l’analisi lucida di Beatrice su Cesara Buonamici

All’indomani della diretta del GF, parlando con Simona Tagli, Beatrice ha ulteriormente demolito Cesara. La Luzzi ha sottolineato che Cesara è incoerente perché, al suo posto, si sarebbe comportata allo stesso modo. “Voglio vedere se arriva una ragazzina di 25 anni in redazione che la tratta male, lei si comporta da mamma“. Come sempre, la Regina di Cuori è lucidissima. Non a caso, i fan si sono schierati con lei.