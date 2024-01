Durante l’ultima diretta del GF, Cesara Buonamici ha rimproverato Beatrice Luzzi per le sue dichiarazioni su Letizia Petris. L’attrice, ovviamente, non ha incassato in silenzio. Da entrambe le parti, sono volati paroloni pesanti.

GF, Cesara asfalta Beatrice: volano paroloni pesanti

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha mostrato un filmato che mostra il pensiero di Beatrice Luzzi su Letizia Petris e Paolo Masella. Mentre quest’ultimo è stato definito un moralizzatore, la ragazza si è beccata l’etichetta di “disinibita“. Le parole dell’attrice, oltre a non essere apprezzate dai diretti interessati, non sono piaciute a Cesara Buonamici.

GF: le accuse di Cesara a Beatrice

Cesara si è soffermata soprattutto sulle dichiarazioni che Beatrice ha fatto su Letizia. Nello specifico: “Gira sempre mezza nuda ed è molto disinibita”, “Va nei letti di tutti” e “Credi sia la fidanzata tua? Ci stanno prendendo in giro tutti. Questa è una alleanza in cui lei comanda e lui esegue. Lei è egocentrica. Tutto questo teatrino… Non si amano, non si danno mai un bacio. Sta sempre nuda e con il sedere di fuori“. L’opinionista del GF ha bollato le sue espressioni come “tipicamente maschili” e “denigratorie“.

Si parte dalla gelosia di Paolo nei confronti di Vittorio… ma qualcosa si muove nel resto del gruppo: quella tra Paolo e Letizia, per qualcuno, è alleanza e non è amore. #GrandeFratello pic.twitter.com/Id1xUwVl8u — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2024

GF: Beatrice non accetta l’attacco di Cesara

La Luzzi non ha incassato in silenzio le accuse di Cesara e ha provato a spiegare che le sue dichiarazioni sono state decontestualizzate, visto che le ha pronunciate in difesa di Vittorio Menozzi, accusato di essere un guardone. Beatrice ha dichiarato:

“Stavano dicendo che lui si permetteva di guardare quando si cambiavano. Ho detto che se una persona fa la doccia in maniera disinibita o gira in costume, è chiaro che poi non ci si pone il problema“.

A questo punto, Cesara ha fatto un passo indietro e ha ammesso di aver frainteso le parole dell’attrice.