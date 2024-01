Al termine dell’ultima diretta del GF, Beatrice Luzzi e Letizia Petris hanno avuto un piccolo scontro. Dopo aver ampiamente discusso in puntate, le due hanno avuto modo di lanciarsi qualche altra frecciatina. A trionfare, neanche a dirlo, è stata la Regina di Cuori.

Durante l’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi e Letizia Petris hanno avuto un duro confronto. Al termine della diretta, le due hanno continuato a lanciarsi frecciatine e l’attrice ha voluto togliersi un pesante sassolino dalle scarpe.

Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Letizia si è avvicinata a Beatrice e ha esclamato: “Più umana e meno statua“. La Luzzi, visibilmente stanca, ha replicato:

“Io umana? In 25 giorni da quando si è sentito male non c’è stata una volta in cui tu mi abbia chiesto di mio padre! Forse ti converrebbe anche a te pensare più agli altri e meno a te stessa”.