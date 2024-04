Ue: Meloni, 'surreale dibattito su presidente commissione'

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) – "Voglio dire anche che questo dibattito su chi debba essere il presidente della Commissione Europea prima del voto è oggettivamente un dibattito surreale. È un dibattito alimentato ad arte, da politici abituati ad apparecchiarsi le spartizioni senza ascoltare il risultato elettorale, senza ascoltare quello che dicono i cittadini. Non è il nostro costume, non diventerà il nostro costume, non intendiamo partecipare a questo dibattito". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento conclusivo alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia.