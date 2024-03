Per sei lunghi mesi Anita Olivieri, nella casa del Grande Fratello, ha sempre cercato di rimanere molto vaga sulla sua relazione sentimentale. Tuttavia, dopo l’arrivo di Edoardo Sanson a San Valentino e l’ingresso di Alessio Falsone è cambiato qualcosa in lei.

Nell’ultima settimana nella casa del GF Anita ha rivelato i propri sentimenti nei confronti di Alessio Falsone, lasciandosi andare anche ad effusioni fisiche.

Edoardo Sanson, ormai, suo ex fidanzato, non è rimasto indifferente davanti a questa situazione.

«Siamo amici della famiglia dell’ex di Anita, ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso, non si aspettava una cosa del genere, ma neanche noi. La cosa più sconvolgente è che lei dalla notte al giorno come se nulla fosse lo ha già dimenticato, non si è fatta remore neanche di prendersi dei giorni per decidere. Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole».