Vittorio Menozzi si pente di non aver ascoltato i consigli di Beatrice Luzzi in merito a Greta Rossetti e Massimiliano Varrese.

Le raccomandazioni di Beatrice

A gennaio Beatrice aveva provato ad avvertire Vittorio in merito alla concorrente: “Lei fa gli occhi dolci e poi è pronta a fare tutto. Non è vera e non è trasparente. Mi credi o non mi credi più? Sta recitando e me ne accordo dalle piccole stonature e ho le conferma delle grandi. Non vedo l’ora di vedervi fuori di qui perché capirai chi è. Non vedo l’ora. Non chiamarmi, pensami e basta quando capirai chi è.”

Anche in merito a Massimiliano Varrese Luzzi aveva provato a metterlo in guardia: “Anche con lui è lo stesso, mi dai ragione e poi in puntata lo giustifichi. Quando usciremo e vedrai tutto mi darai ragione fidati.”

Vittorio Menozzi si pente

Ora che è fuori dalla casa del Grande Fratello, Vittorio ripensa alle parole di Beatrice e si rammarica nel non averla ascoltata di più. “Chi nominerei adesso? Max per primo perché secondo me in varie occasioni non è stato così sincero e rimpiango anche di non aver ascoltato alcuni consigli di Beatrice e poi ti direi Anita, che mi ha nominato praticamente da inizio stagione, non penso di dover avere molte remore nel contraccambiare.”

Continua: “Con il senno del poi avrei voluto aprirmi un po’ di più con Bea su certe cose, dire sentimenti è esagerato, più emozioni. Il mio vincitore è Beatrice, perché sto dalla sua parte, devo dire la verità. Altrimenti Perla, oppure per me una persona che meriterebbe di vincere è Federico, perché è una persona estremamente buona e sincera”.