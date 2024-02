Iera sera è andata in onda l’ultima puntata di Ciao Darwin, dopo 25 anni di successi. A sostenere Paolo Bonolis, in prima fila, la figlia Silvia accanto alla madre Sonia Bruganelli.

Durante l’ultima puntata di Ciao Darwin è arrivato anche il momento dei saluti e il conduttore ne ha dedicato uno speciale alla figlia Silvia, seduta in platea vicino a sua madre.

Paolo Bonolis, nonostante gli anni di televisione e di successi, si è sempre mostrato molto riservato in merito alla sua vita privata. Tuttavia, non ha mai nascosto i problemi avuti con la figlia Silvia, di 21 anni.

La ragazza soffre di problemi al sistema neurologico dovuti a difficoltà di tipo cardiaco riscontrate quando era ancora in grembo. Sottoposta a un delicato intervento subito dopo la nascita.

In una recente intervista al Corriere Paolo Bonolis, in merito alla figlia Silvia, disse:

«Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia. Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ incazzato per ‘sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua. Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo».