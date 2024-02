Paolo Bonolis vuole tornare in Rai perché sogna Sanremo con Laurenti, ma la Bruganelli non vuole.

Paolo Bonolis sembra essere in lizza per il Festival di Sanremo 2025. Il conduttore sogna di tornare in Rai, ma, stando a quanto sostengono i beninformati, ci sarebbe “il nodo Bruganelli“.

Paolo Bonolis vuole tornare in Rai, “ma c’è il nodo Bruganelli”

Dopo l’addio di Amadeus al Festival di Sanremo, i vertici Rai stanno ragionando sul prossimo conduttore. Secondo alcune indiscrezioni, in lizza c’è Paolo Bonolis, che in passato ha già presentato la kermesse musicale. L’ex marito di Sonia Bruganelli ha il contratto in scadenza con Mediaset e, stando a quanto sostengono i beninformati, sogna di tornare in Rai. Eppure, ci sarebbero alcuni problemini.

L’indiscrezione su Bonolis, la Rai e Bruganelli

Stando a quanto sostiene il settimanale Oggi, Paolo Bonolis sogna di tornare in Rai, ma non riesce a convincere la Bruganelli. Secondo l’ex moglie lui deve restare a Mediaset. Si legge:

“L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha infatti un’importante società di casting che collabora sia con Ciao Darwin sia con Avanti un altro. I due programmi Mediaset capitanati da Bonolis rappresentano un importante indotto economico per l’azienda della Bruganelli. Dunque, cosa deciderà di fare Paolo? Porterà con sé in Rai anche la sua, ancora amatissima, ex?”.

Paolo Bonolis sogna Sanremo con Luca Laurenti

In sostanza, la Bruganelli non vuole che Paolo lasci Mediaset perché la sua società perderebbe incassi significativi. Eppure, Bonolis sogna di tornare a lavorare in Rai e conduttore il Festival di Sanremo con l’amico fraterno Luca Laurenti. Chi la spunterà? Staremo a vedere.