Paolo Bonolis torna a parlare dei suoi progetti futuri e non fa mistero di aver bisogno di una pausa, che voleva prendere già da qualche anno.

«Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni . Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone , che lavorano con me e hanno famiglia».

«Ho bisogno di nuovi stimoli, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Fare tv vuol dire sapere cogliere lo spirito del tempo e devo trovare me nello spirito di quest’epoca: devo capire cosa sono diventato e se ho qualcosa da dire a questa generazione. Altrimenti rischio di essere anacronistico, televisivamente parlando. A meno di non fare TecheTechetè all’infinito, ma vorrebbe dire continuare a guardarsi indietro: avere mille passati e nessun futuro».