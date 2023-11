Anche se dobbiamo ancora assistere al Festival di Sanremo 2024 si parla già dell’edizione 2025. Sembra che a sostituire Amadeus sarà Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli è al lavoro già da un po’ per far sì che l’ex marito torni all’Ariston.

Paolo Bonolis verso il Festival di Sanremo 2025

Durante Viva Rai2, Fiorello ha parlato di Sanremo 2025. Lo showman siciliano, senza fare il nome di Paolo Bonolis, ha dichiarato: “Nel 2025 hanno chiesto nuovamente ad Amadeus di essere direttore artistico, ma da quello che so le idee sono altre. Non sarà un personaggio Rai. Non viene da Rai1, Rai2, Rai3, da Rete4, o da Italia Uno“. Fabrizio Biggio ha aggiunto: “Non hai detto Canale 5!”. Fiorello ha ammesso: “Signori non ho detto niente, ma chi ha orecchie per intendere, intenda“. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, lo sketch era riferito proprio a Bonolis.

L’indiscrezione su Paolo Bonolis a Sanremo 2025

A confermare la tesi di Fiorello è stato Dagospia che, senza troppi giri di parole, ha rivelato che il conduttore di Sanremo 2025 dovrebbe essere Paolo. Sembra che Bonolis sia “stufo dei programmini trash del Biscione” e che il direttore generale Rai Giampaolo Rossi stia facendo di tutto per portarlo a Viale Mazzini.

Bonolis a Sanremo 2025: il ruolo di Sonia Bruganelli

Secondo l’indiscrezione, Rossi starebbe corteggiando Bonolis per Sanremo 2025 tramite Sonia Bruganelli. I due avrebbero amici comuni ed è proprio tramite questi che si sarebbero già incontrati più volte. E’ bene sottolineare che si tratta solo di voci di corridoio e non abbiamo conferme in merito.