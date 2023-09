Sonia Bruganelli ha ironizzato sull’ex marito Paolo Bonolis, attirando l’attenzione dei fan. La battuta ambigua dell’ex opinionista del GF Vip alimenta la curiosità: siamo sicuri che il loro rapporto sia del tutto finito?

Sonia Bruganelli ironizza su Bonolis: la battuta è ambigua

Da qualche mese, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno ufficializzato il divorzio. Eppure, sono molti quelli che ancora non credono alla loro separazione. Sarà per il fatto che sono rimasti in ottimi rapporti tanto da trascorrere le vacanze insieme, oppure per l’essere rimasti a vivere in appartamenti comunicanti, ma il loro addio non convince. Nelle ultime ore, l’ex opinionista del GF Vip ha ironizzato sul conduttore, confermando la tesi di molti seguaci.

Una fan provoca Sonia Bruganelli

Via social, una fan ha provocato Sonia: “Però potesti presentarmi Paolo!“. La Bruganelli ha replicato:

“Non dispongo della sua agendina…”.

L’utente non ha mollato la presa: “Ma una buona parola la potresti mettere.. Prometto che farai parte sempre della nostra vita“. Sonia non ha risposto alla fan in questione, ma qualche commento più avanti non è riuscita a restare in silenzio. “Dove hai lasciato a cuccia Paolo?“, ha scritto un altro seguace. “Credo che si commenti da sola“, ha replicato la Bruganelli.

Sonia Bruganelli: le dichiarazioni su Paolo

Recentemente, ospite di Verissimo, Sonia ha parlato così del rapporto che ha con Paolo Bonolis:

“Io non ho un nuovo compagno e lui non ha una nuova compagna. Mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme, specialmente quando insieme a noi ci sono i nostri figli. (…) È difficile trovarne uno così, è veramente un uomo moderno, una persona libera che mi ha insegnato la libertà. (…) Non escludo che se dovesse trovare una donna bella e giovane, io possa arrabbiarmi tantissimo, possa diventare gelosa, ma non credo che nessuno di noi si ricostruirà una famiglia, ormai siamo attempatissimi”.