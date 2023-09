Paolo Bonolis, la corteggiatrice scrive a Sonia Bruganelli: la risposta del volto tv

Ora che hanno ufficializzato la loro separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis continuano a mostrarsi uniti e la conduttrice ha replicato in queste ore contro una presunta corteggiatrice del suo ex marito.

Sonia Bruganelli: la replica della corteggiatrice

Dopo 25 anni insieme, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno stupito tutti annunciando il loro addio. La conduttrice non ha fatto segreto di essere alquanto gelosa del suo ex marito e ha anche sottolineato ironicamente che, per fortuna, oggi nessuno dei due sarebbe impegnato sentimentalmente. In queste l’opinionista tv ha replicato contro una presunta corteggiatrice del conduttore, che le ha chiesto attraverso i social di presentarglielo. “Non rispondo della sua agendina”, ha replicato Sonia Bruganelli. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, in futuro, lei e Paolo Bonolis avranno ancora modo di aprirsi in merito alla loro separazione.

“Alcuni pseudoamici hanno cercato di farlo rallegrare, uscire, portando amiche”, ha dichiarato la conduttrice durante la sua ultima intervista a Verissimo, e ancora: “Lui è sempre stato rispettosissimo. Pur sapendo che non ha problemi a trovare una donna. È un family man stupendo, parlo meglio ora di lui che prima”, ha aggiunto: “lo amo davvero, altrimenti non mi chiamerebbe”.