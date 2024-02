Chiara Ferragni, l'influencer dopo la pubblicazione dell'intervista: "Zitta per troppo tempo"

Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Il Corriere della Sera”. Questa pubblicazione ha ottenuto una eco rilevante, tanto che il sito internet della nota testata è andato down per un certo arco di tempo (come emerso dallo stesso screenshot di Ferragni). L’imprenditrice digitale ha condiviso questi risultati attraverso una serie di Instagram stories ringraziando quanti le hanno dato sostegno.

Chiara Ferragni, la reazione dopo la pubblicazione dell’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”

Non è certo un periodo facile per Chiara Ferragni: il caso del Pandoro Balocco per il quale è stata indagata per truffa aggravata pesa come un macigno, senza dimenticare la notizia della separazione dal marito Fedez che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Gli ottimi risultati dell’intervista hanno senz’altro rincuorato l’influencer che è apparsa soddisfatta per i buoni numeri ottenuti: “Sono stata zitta per troppo tempo. Ora penso sia importante parlare e spiegare”, è ciò che ha scritto su Instagram condividendo anche il link dell’intervista.

I momenti di serenità con il figlio Leone

Sempre su Instagram Chiara Ferragni è apparsa serena mentre giocava con il figlio Leone davanti alla televisione: “Il sogno di Leo: Gangnam Style e Sonic insieme”, ha scritto condividendo un piccolo video. In una delle ultime foto è apparsa anche la figlia più piccola Vittoria, sorridente sulle giostre.