Europee: Salvini, 'fondamentali per nostri figli, non per mia leadership'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Elezioni europee sono lo spartiacque per sua leadership? "Questa è l'ultima cosa che interessa agi italiani. Io sono a disposizione del mio Paese da segretario e ministro e cerco di metterci tutto me stesso. Queste elezioni sono fondamentali per i nostri figli: o riacciuffiamo per i capelli il destino dell'Europa e dell'Occidente oppure tra qualche anno saremo una colonia per metà cinese e per metà islamica". Così Matteo Salvini a Radio Cusano Campus.

"Io ho messo in un libro la mia idea di futuro che riguarda i nostri figli, spero che qualcuno che non conosce i programmi della Lega, se non per programmi televisivi come Floris e Gruber e quelle cose lì, possa andare a capire quale è il nostro obiettivo finale", conclude.