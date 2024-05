Caso Genovese: pm Milano, condannare a 3 anni e 4 mesi l'ex imprenditore (2)

(Adnkronos) – Nell'udienza di oggi a prendere la parola è stato Leali che, sottoponendosi a un rigoroso interrogatorio, ha spiegato "c'è stato consumo di gruppo, ma non spaccio" riferisce il legale Sabino Di Sibio, quanto all'altra accusa "non ha mai offerto 8mila euro per addolcire nessuno", ossia per far ritrattare le accuse. "Confidiamo nella giustizia" le parole del legale Di Sibio, mentre "Non rilascia dichiarazioni" è la frase pronunciata dal difensore che ha accompagnato Alberto Genovese dall'uscita dell'aula fino all'ascensore per evitare l'assalto dei diversi giornalisti presenti.