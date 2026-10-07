Il 74° compleanno di Vladimir Putin è segnato da chiamate internazionali e da una collezione di regali eccentrici, dal coccodrillo di cristallo al trattore Belarus.

Il 7 ottobre 2026 Vladimir Putin celebra il suo 74° compleanno, che coincide con il 22° anniversario della sua presidenza, tenuto conto dei diversi mandati alla guida della Russia. In questa data il Cremlino ha precisato che la giornata non sarà dedicata esclusivamente a festeggiamenti, ma sarà scandita da una serie di telefonate internazionali volti a sottolineare la rilevanza diplomatica dell’occasione.

Dmitry Peskov portavoce del Cremlino, ha dichiarato ai giornalisti che le comunicazioni saranno “in primis in occasione della ricorrenza” e ha promesso di tenere aggiornati i media sui contenuti delle conversazioni. L’enfasi sulle chiamate diplomatiche dimostra come, nonostante la natura personale della festa, l’Ufficio presidenziale veda il compleanno come un momento per rafforzare i legami con i capi di Stato stranieri, continuando una tradizione avviata già l’anno precedente.

Il valore personale del compleanno per il presidente

Parallelamente agli impegni istituzionali, Peskov ha ricordato che, per Putin, il compleanno resta un evento molto intimo. Gli auguri della famiglia e degli amici più stretti costituiscono, a suo dire, la parte più significativa della giornata. Questo aspetto umano è stato ribadito più volte nei comunicati del Cremlino, evidenziando che, al di là delle cerimonie ufficiali, il leader russo attribuisce grande importanza ai messaggi di affetto provenienti dal proprio nucleo familiare.

I regali più eccentrici ricevuti nel corso degli anni

Nel corso di diversi decenni, i regali offerti a Putin hanno assunto una valenza quasi simbolica, spesso caratterizzata da originalità e da riferimenti geopolitici. Il primo oggetto particolarmente curioso è stato un coccodrillo di cristallo donato nel 2002 dall’allora presidente moldavo Vladimir Voronin per i 50 anni del leader russo. Il rettile, scelto per la sua impossibilità di muoversi all’indietro, simboleggiava una metafora di progresso continuo.

Il trattore Belarus-1523.3 e altri omaggi agricoli

Nel 2022, in occasione del settantesimo compleanno, Alexander Lukashenko ha inviato a Putin un trattore Belarus-1523.3 corredato da un certificato che attestava la preparazione speciale dell’esemplare. Il dono è stato consegnato durante un incontro tra i capi di Stato dell’ex Unione Sovietica, sottolineando l’importanza della cooperazione agricola nella regione. Allo stesso tempo, leader dell’Asia centrale hanno preferito regali di natura più contadina, facendo arrivare meloni e diverse tonnellate di angurie.

Il copripiumino di Silvio Berlusconi

Un altro dono fuori dall’ordinario proviene dall’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi. Nel 2017 ha consegnato a Putin un copripiumino raffigurante i due leader al momento di una stretta di mano, con sullo sfondo il Colosseo e la Cattedrale di San Basilio a Mosca. L’oggetto è stato inviato appunto per celebrare il compleanno del presidente russo, testimoniando l’intima amicizia che aveva legato i due uomini.

Regali animali e scientifici

Tra i regali più singolari troviamo una provetta contenente acqua prelevata dal lago Vostok in Antartide, stimata di oltre un milione di anni, presentata come simbolo di rarità e valore scientifico. Nel 2005 Putin ricevette un cavallino Falabella chiamato Vadik, alto appena 54 cm al garrese. Successivamente, nel 2008, gli è stato regalato un cucciolo di tigre, mentre nel 2024 due cani da caccia di razza Pungsan sono giunti dall’allora leader nordcoreano Kim Jong-un. Questi doni animali hanno arricchito la collezione personale del presidente, dimostrando l’ampia varietà di omaggi ricevuti da figure politiche di tutto il mondo.

La giornata conferma come, per il capo di Stato russo, la celebrazione personale e quella istituzionale siano entrambe parti indispensabili di un unico evento.