L'incidente sulla E45 è avvenuto all'altezza di Mercato Saraceno, dove il camion è precipitato per oltre 40 metri

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri intorno alle 17:30, in prossimità dello svincolo di Mercato Saraceno in provincia di Forlì Cesena.

Tragedia sulla E45, camion precipita da un viadotto

Il conducente dell’autocarro stava viaggiando in direzione sud quando, tra le uscite di Mercato Saraceno e Monte Castello, ha sbandato schiantandosi contro le barriere di un cavalcavia e cadendo giù dalla scarpata. Il volo è stato di oltre 40 metri. Per l’autista non c’è stato nulla da fare, l’uomo è morto a causa del forte impatto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, il nucleo Saf dei Vigili del fuoco, nonché i carabinieri, il personale Anas e la Polstrada di Bagno di Romagna.

La dinamica dell’incidente

Gli inquirenti dovranno ora eseguire i rilievi e cercare di determinare l’esatta dinamica del drammatico sinistro. Rimane ancora da accertare anche se fossero coinvolti altri veicoli. In un primo momento il corpo del camionista risultava disperso, solo successivamente è stato rinvenuto sotto la cabina del tir, precipitato sulle rive del fiume Savio.

I precedenti

Poche settimane prima la superstrada era stato teatro di un altro incidente mortale. Loris Rinaldi, 48 anni, aveva perso il controllo della sua auto tra Casemurate e lo svincolo per Mirabilandia in provincia di Ravenna, finendo fuori strada. L’uomo è stato tempestivamente ricoverato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto diversi giorni dopo a causa delle gravi ferite riportate.