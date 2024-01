Lo scontro, in cui sono rimaste coinvolte otto persone, è avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza dell’uscita di Montone-Pietralunga in direzione nord.

Incidente sulla E45

Intorno alle 13 di oggi due mezzi pesanti e due automobili hanno originato un grave tamponamento, creando non pochi disagi al traffico sulla superstrada. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sei delle otto persone coinvolte sono state soccorse dai sanitari. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno operato per oltre tre ore per mettere in sicurezza la zona. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da determinare. Lo scontro è avvenuto in prossimità di un restringimento della carreggiata dovuto a dei lavori in corso. La circolazione è stata sospesa per buona parte del pomeriggio e la viabilità dirottata su strade secondarie.

L’ennesima vittima della strada

Pochi giorni fa sulla stessa superstrada aveva perso la vita Loris Rinaldi, marchigiano di 48 anni, coinvolto in un incidente mortale. Domenica stava ritornando a casa dopo un pranzo nel Cesenate, quando ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada tra Casemurate e lo svincolo per Mirabilandia. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti prevedono un malore improvviso oppure un colpo di sonno. Il 48enne è stato immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è morto dopo quasi una settimana di agonia a causa delle gravi ferite riportate.