La tragedia si è consumata intorno alle 9:30 di oggi, nella zona industriale di Macchiareddu nel cagliaritano.

Incidente sul lavoro a Cagliari

Nell’incidente ha perso la vita Raffaele Massa, operaio di 50 anni residente a Quartu Sant’Elena. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è rimasto schiacciato tra due rimorchi mentre stava operando all’interno della stiva della nave Estraden. Il mezzo, battente bandiera finlandese, era stato noleggiato dal Gruppo Grendi.

La dinamica dell’incidente

L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche gli uomini della squadra volante, della Capitaneria di porto di Cagliari e della polizia scientifica che dovranno fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente, definendo anche eventuali responsabilità. Al medico legale, invece, spetterà il compito di determinare la causa del decesso. Sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal della Asl specializzati in infortuni sul lavoro e i sindacati dei lavoratori.

L’ennesima vittima

Appena ieri a Maccarese, in provincia di Roma, si era verificato un incidente simile, che aveva coinvolto un operaio di 30 anni. L’uomo ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una gru, con cui stavano eseguendo dei lavori di manutenzione. Secondo le ricostruzioni il mezzo si sarebbe staccato dalla parte laterale del camion, travolgendo il 30enne.