Roma, studenti protestano al liceo Catullo, vicina li minaccia con la pistola

La donna è scesa in strada con una pistola a pallini e si è messa a sparare: ha colpito almeno due ragazzi

Gli studenti stavano protestando davanti al liceo Catullo a Monterotondo, quando una donna del vicinato, indossando una tuta rossa e un giubbotto nero, è scesa in strada estrattendo una pistola, successivamente rivelatasi essere una pistola ad aria compressa.

Roma, studenti protestano al liceo Catullo, una donna li minaccia

La scuola, dichiarando di non avere dettagli sui fatti poiché le telecamere erano orientate diversamente, come riporta il sito di fanpage.it. Uno dei rappresentanti degli studenti ha raccontato che la donna ha sparato in risposta alle proteste, colpendo almeno due studenti e richiedendo l’intervento di un’ambulanza. Successivamente, il figlio della donna è comparso sul balcone con un fucile a pallini, ferendo ulteriormente alcuni studenti prima dell’intervento dei carabinieri.

Roma, studenti protestano al liceo Catullo: fermata una donna con la pistola

Le forze dell’ordine sono state allertate non appena la pistola è stata avvistata, sul posto sono intervenuti i carabinieri locali, bloccando la donna e identificando la pistola come ad aria compressa. Le motivazioni del gesto della donna sono ancora sconosciute, la scena è stata documentata in un video online con opinioni contrastanti sugli studenti e sul possesso delle armi.