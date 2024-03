Beatrice Luzzi ha conquistato il secondo posto al GF 2023. A vincere è stata Perla Vatiero, entrata in gioco poco prima di Natale solo per la sua storia d’amore con Mirko Brunetti. La Regina di Cuori ha sganciato una frecciatina non indifferente.

GF, Beatrice: frecciatina a Perla per la vittoria

Come ha reagito Beatrice Luzzi alla vittoria di Perla Vatiero? Dopo aver abbracciato Alfonso Signorini e concesso foto a destra e a manca, la Regina di Cuori ha lanciato una frecciatina alla rivale, sottolineando quello che pensano tutti: ha vinto l’amore, di Maria De Filippi aggiungerei.

GF: cosa ha detto Beatrice su Perla?

Raggiunta dal gruppo broadcast del Grande Fratello, Beatrice ha così commentato il trionfo di Perla:

“Ha vinto l’amore, speriamo che duri… oltre la finale! Per quanto mi riguarda, vi voglio bene, siete stati grandiosi. Mi avete dato tantissimo e ci vediamo prestissimo!”.

GF: Beatrice voce del popolo, Perletti esclusi

Le prime parole di Beatrice dopo la proclamazione di Perla come vincitrice del GF hanno entusiasmato i fan. Ovviamente, Perletti esclusi. I sostenitori accaniti della Vatiero non hanno potuto fare altro che descrivere la Luzzi come una “rosicona“. C’è da dire che se l’ex volto di Temptation Island non avesse avuto una relazione con Mirko Brunetti difficilmente avrebbe portato a casa la vittoria.